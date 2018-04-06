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Мосприрода предлагает интересные места для отдыха в выходные
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Мосприрода предлагает интересные места для отдыха в выходные 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Выходные — отличный повод выбраться на природу, и одновременно посетить какое-нибудь занятное и полезное мероприятие.
Мосприрода советует посетить:
7 апреля
— 11:00 — «День птиц 2018» на природных территориях «Битцевский лес» (4 +)
8 апреля
— 11:00 — занятие кружка «Юный исследователь» в экоцентре «Битцевский лес» (6-14 лет)
— 13:00 — «Лесной квест» в экоцентре «Битцевский лес» (0 +)
Подробное описание всех мероприятий, телефоны для записей и адреса — на сайте Мосприроды: http://www.mospriroda.ru/press_center/prirodnye_parki_vesnoy_probuzhdenie_sily_kuda_poyti_v_vykhodnye_7_i_8_aprelya/
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