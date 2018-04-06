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Патрушев рассказал о возможности российских компаний компенсировать удар от новых санкций
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Патрушев рассказал о возможности российских компаний компенсировать удар от новых санкций 

Rambler News Service 25 минут назад
Российские компании, попавшие под новые санкции США, обладают возможностями компенсировать негативное влияние ограничительных мер, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Я думаю, что они (включенные в санкционный список компании. — RNS) найдут варианты, как компенсировать те угрозы и то, как это скажется на их экономику, такие возможности есть. У нас есть очень хороший потенциал экономически сотрудничать с другими странами», — сказал Патрушев, отвечая на вопрос, насколько новый санкционный список США является ударом.
Ранее США ввели санкции против 26 физических и 15 юридических лиц. Ограничения коснулись следующих компаний: агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», В-Finance, En+ Group, группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, группа «Ренова», ОАО «Рособоронэкспорт», банк «Российская финансовая корпорация» (РФК-Банк), «Русские машины», UC Rusal. Под санкции также попала мексиканская Gallistica Diamante.
Включение в санкционный список Минфина США подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну для физлиц.
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