Патрушев рассказал о возможности российских компаний компенсировать удар от новых санкций

«Я думаю, что они (включенные в санкционный список компании. — RNS) найдут варианты, как компенсировать те угрозы и то, как это скажется на их экономику, такие возможности есть. У нас есть очень хороший потенциал экономически сотрудничать с другими странами», — сказал Патрушев, отвечая на вопрос, насколько новый санкционный список США является ударом.