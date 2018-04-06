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Группа ГАЗ прокомментировала попадение в санкционный список США
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Группа ГАЗ прокомментировала попадение в санкционный список США 

Rambler News Service 15 минут назад
Группа ГАЗ изучает ситуацию после включения компании в санкционный список США, сообщили RNS в группе.
"Группа ГАЗ знает о попадании в санкционный список и сожалеет о таком развитии событий. В настоящее время юристы компании изучают ситуацию", — сообщили в пресс-службе группы.
Ранее в пятницу США ввели санкции против 26 физических и 15 юридических лиц. Ограничения коснулись следующих компаний: агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», В-Finance, En+ Group, группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, группа «Ренова», ОАО «Рособоронэкспорт», банк «Российская финансовая корпорация» (РФК-Банк), «Русские машины», UC Rusal.
Включение в санкционный список Минфина США подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну для физлиц.
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