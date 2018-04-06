Группа ГАЗ прокомментировала попадение в санкционный список США

Группа ГАЗ изучает ситуацию после включения компании в санкционный список США , сообщили RNS в группе.

"Группа ГАЗ знает о попадании в санкционный список и сожалеет о таком развитии событий. В настоящее время юристы компании изучают ситуацию", — сообщили в пресс-службе группы.