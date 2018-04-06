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Санкции США против Рособоронэкспорта не повлияют на поставки Анкаре С-400
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Санкции США против Рособоронэкспорта не повлияют на поставки Анкаре С-400 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
АНКАРА, 6 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Выраженная президентом Турции позиция, согласно которой тема соглашения с РФ по поставкам ЗРК С-400 закрыта, и договоренность является окончательной, остается неизменной, несмотря на санкции США в отношении Рособоронэкспорта, заявил РИА Новости представитель МИД Турции в пятницу.
Ранее в пятницу минфин США сообщил, что Рособоронэкспорт внесен в список американских санкций по Сирии. В самой компании РИА Новости заявили, что уже давно работают в условиях американских ограничений.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган во вторник в ходе совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкаре заявил, что по С-400 Турция договорилась с российскими друзьями, эта тема закрыта, достигнута договоренность об ускорении поставки С-400.
"По этой теме наш президент дал четкий ответ", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, повлияют ли санкции США на поставки в Турцию С-400.
В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.
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