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Как в Outlook организовать быструю вставку текстовых фрагментов с помощью шаблонов
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Как в Outlook организовать быструю вставку текстовых фрагментов с помощью шаблонов 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
В электронных письмах часто используются одинаковые фрагменты текста. К ним, например, относятся данные об адресе, которые могут быть сохранены в подписи и вновь быстро вставлены. Однако повторяющиеся фрагменты текста вам не понадобится печатать заново: они сохраняются в виде отдельных шаблонов и автоматически добавляются после набора нескольких символов.
Для этого выделите фрагмент текста в черновике электронного письма. Перейдите на вкладку «Вставка» и щелкните на стрелке под надписью «Экспресс-блоки». Выберите в меню пункт «Сохранить выделенный фрагмент в коллекцию экспресс-блоков». В следующем окне вы можете указать имя фрагмента — по умолчанию в качестве имени указываются первые слова текстового фрагмента. В окне также предоставляется возможность незначительного изменения форматирования, например, в разделе «Параметры» вместо значения «Вставить только содержимое» можно выбрать значение «Вставить содержимое в тот же абзац». Подтвердите выбор, щелкнув «ОК».
При вводе в новом электронном письме первых символов экспресс-блока он подсвечивается в виде возможного варианта ввода и может быть вставлен с помощью кнопки «Enter».
В качестве альтернативы вы можете перейти на вкладку «Вставка», щелкнуть в разделе «Экспресс-блоки» на требуемом фрагменте в списке и вставить его в электронное сообщение.
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