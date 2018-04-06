Металлоинвест подписал программу соцпартнерства с Оренбуржьем на 2018 год

Стороны отметили успешное выполнение программы 2017 года и определили основные направления совместной работы в 2018 году.

«Оренбургскую область и Металлоинвест связывают давние партнерские взаимоотношения. Компания традиционно демонстрирует высокий уровень социальной ответственности, инициирует и активно участвует в важных для Оренбуржья и жителей области проектах, выполняя все взятые на себя обязательства, — заявил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. — В 2017 году программа социально-экономического партнерства с Металлоинвестом была реализована в полном объеме. В этом году приоритетными направлениями партнерства остаются формирование комфортной городской среды, поддержка здравоохранения, образования и спорта».

Подписанный документ закрепляет обязательства сторон в реализации программ, направленных на социально-экономическое развитие Новотроицка и региона. Объем совместных инвестиций составляет почти 347 млн рублей, из которых около 200 млн — средства Металлоинвеста.

«Новотроицк — родной город для нескольких тысяч сотрудников Металлоинвеста и их семей, — отметил Андрей Варичев. — Нам важно, чтобы здесь были созданы все условия для комфортной жизни, работы, развития, воспитания детей. Совместно с руководством Оренбуржья и администрацией Новотроицка мы определяем пути достижения этой цели. Программа социально-экономического партнерства — действенный механизм эффективного решения общих задач».

В соответствии с подписанной Программой совместные усилия участников партнерства в 2018 году будут направлены на благоустройство объектов социальной инфраструктуры, поддержку образования, культуры и спорта, реализацию корпоративных программ Металлоинвеста, содействующих устойчивому развитию городов присутствия.

В рамках СЭП планируется продолжить поддержку мероприятий программы развития моногорода Новотроицк, на которую был направлен основной объем инвестиций в прошлом году. В частности, будет продолжено благоустройство и озеленение городского парка. Запланирован ремонт автомобильных дорог местного значения и продолжение проектов формирования комфортной городской среды.

Среди объектов образования, на обновление которых будут направлены средства СЭП, — школа №2, специальная (коррекционная) школа-интернат, благоустройство территории ДШИ и реконструкция ДОУ №18. Поддержку получат профильные учебные заведения Уральской Стали — НФ МИСиС и НПК.

Финансирование получит и сфера культуры. Продолжится реализация культурно-просветительских проектов благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Помощь участников СЭП на завершение строительства Дома Обряда получит Мусульманская религиозная организация.

Инвестиции участников партнерства в 2018 году планируется направить также на улучшение спортивных объектов — оснащение спецоборудованием Ледового дворца, ремонт ДЮСШ «Спартак» и чаши бассейна «Волна». Традиционно будет оказана поддержка футбольному клубу «Носта».

Будет продолжена реализация благотворительных проектов, а также инициированных компанией программ развития территории города Новотроицк, доказавших свою результативность: «Школа предпринимательства», грантовый конкурс «Сделаем вместе!», «Наши городские инициативы», «Наши чемпионы», «Наша смена», «Здоровый ребенок», «Помощь тяжело больным детям».

«Из года в год мы видим, как благодаря социально-экономическому партнерству преображается родной город, — отметил исполняющий полномочия главы МО г. Новотроицк Иван Филиппов. — Новотроицку повезло иметь такого надежного социального партнера, как Металлоинвест, который помимо своевременного отчисления налогов оказывает неоценимую помощь в решении актуальных для города задач, а также инициирует множество проектов, стараясь сделать Новотроицк более комфортным для жизни людей и интересным для молодежи».

В день подписания Программы представители СЭП посетили один из ключевых объектов партнерства прошлого года — детскую школу искусств, открывшуюся после капитального ремонта, на проведение которого Металлоинвест направил более 67 миллионов рублей.