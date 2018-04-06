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В Марьиной Роще новый спорткомплекс готов к открытию
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В Марьиной Роще новый спорткомплекс готов к открытию 

РИА Недвижимость 42 минуты назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 6 апр — РИА Недвижимость. В Марьиной Роще сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовой площадкой, сообщается на сайте мэрии Москвы.
В спорткомплексе в 1-м Стрелецком проезде площадью 4,8 тысячи квадратных метров будут проходить встречи хоккеистов-любителей, занятия по фигурному катанию, плаванию и другим видам спорта, говорится в сообщении.
Как отмечается в нем, всего в 2018–2020 годах в Москве планируется построить 40 спортивных объектов, в том числе для занятий спортсменов-любителей.
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