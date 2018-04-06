В Марьиной Роще новый спорткомплекс готов к открытию

МОСКВА , 6 апр — РИА Недвижимость. В Марьиной Роще сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовой площадкой, сообщается на сайте мэрии Москвы.

В спорткомплексе в 1-м Стрелецком проезде площадью 4,8 тысячи квадратных метров будут проходить встречи хоккеистов-любителей, занятия по фигурному катанию, плаванию и другим видам спорта, говорится в сообщении.

Как отмечается в нем, всего в 2018–2020 годах в Москве планируется построить 40 спортивных объектов, в том числе для занятий спортсменов-любителей.