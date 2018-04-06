Нотариальная палата строится впритык к жилым домам в центре Нижнего Новгорода

Местные, конечно, были готовы к строительству: на этом месте не так давно снесли аварийные деревянные дома. Было понятно, что пустырь в центре города не оставят. Но масштаб будущего здания стал понятен только сейчас. Все дворовые территории, которыми привыкли пользоваться жители, ушли за забор. Причем, как выяснилось, в соответствии с кадастровым планом.

Судя по публичной кадастровой карте, участок предназначен для строительства штаб-квартиры Нижегородской нотариальной палаты, Центра оказания бесплатной юридической помощи населению Нижегородской области , Учебно-методического центра по профессиональной подготовке и повышению квалификации нотариусов.

Кстати, когда корреспондент NN.ru осматривал строительную площадку, на объект пожаловал и сам президент Нижегородской нотариальной палаты — депутат Городской думы Кирилл Лазорин. Вместе со своим спутником он обошел будущие владения. Общаться отказался и заявил, что вопросы по поводу стройки — не к нему. Сел в автомобиль и уехал.

А участок под нотариальные нужды отвели немаленький — 3107 кв. м. При том что рядом два многоквартирных дома имеют 1203 и 1866 кв. м, а объект культурного наследия — дом А. В. Савиновой-Н. Е. Веренинова (вторая половина XIX века) — в общей сложности 619 кв. м. Довольно большой участок отведен маленькому, давно необитаемому деревянному домику. Но на него рассчитывать не стоит — он предназначен, судя по карте, для административного здания и находится в частной собственности.

В начале апреля жители окрестных домов собрались на сход, сообщает «Koza Press». Они намерены добиваться своих прав. По их сведениям, на 2018 год планировали благоустройство их двора, якобы на это уже выделены деньги. А теперь двора нет. К слову, с другой стороны эти дома поджимает элитный жилой комплекс «Тринити».