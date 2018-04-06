Ещё
Эксперт назвал враждебными шагами новые санкции США против России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт назвал враждебными шагами новые санкции США против России 

RT на русском 2 часа назад
Политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал RT введение новых санкций США в отношении России.
«Америка сделала пиар-ход, объявила фамилии. Ничего из того, что они не делали раньше, не произошло. У нас в России почему-то легитимируют само понятие санкций, как будто мы смотрим на это снизу вверх. Надо называть вещи своими именами — со стороны Америки это откровенно враждебные шаги, которые не имеют ничего общего с международным законодательством. Что касаемо тех, кто попал в список, ну а что, для кого-то это был секрет? В Америке не скрывают, для чего это делается. Призывают ударить по России. Они решили совместить приятное с полезным, это вроде как и политическая позиция и попытка избавиться от конкуренции», — сказал Синельников-Оришак.
Ранее Минфин США расширил санкции против России.
В санкционный список попали, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава Росгвардии Виктор Золотов.
RT на русском: последние новости
Адвокат сообщил, что капитану судна «Норд» придётся провести в СИЗО три дня В Госдуму внесён законопроект об установке в квартирах датчиков утечки бытового газа Почему немецкие полицейские требуют ужесточить наказание за преступления с использованием ножей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян286
Украину «завалило» фальсификатом из Европы170
Путин уволил одиннадцать генералов288
В США заговорили об угрозе военным летчикам115
У Дурова нашли британское гражданство46
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение