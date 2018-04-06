Эксперт назвал враждебными шагами новые санкции США против России

Политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал RT введение новых санкций США в отношении России

«Америка сделала пиар-ход, объявила фамилии. Ничего из того, что они не делали раньше, не произошло. У нас в России почему-то легитимируют само понятие санкций, как будто мы смотрим на это снизу вверх. Надо называть вещи своими именами — со стороны Америки это откровенно враждебные шаги, которые не имеют ничего общего с международным законодательством. Что касаемо тех, кто попал в список, ну а что, для кого-то это был секрет? В Америке не скрывают, для чего это делается. Призывают ударить по России. Они решили совместить приятное с полезным, это вроде как и политическая позиция и попытка избавиться от конкуренции», — сказал Синельников-Оришак.