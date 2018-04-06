МВД России подготовлен проект приказа, утверждающий специальное анкетирование в сфере надзорной деятельности

МВД России подготовлен проект ведомственного приказа, утверждающий формы проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых при проведении проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения.

Проект направлен на реализацию Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в части применения риск-ориентированного подхода и использования при проведении плановой проверки должностным лицом органа МВД России проверочных листов (списков контрольных вопросов).

Целью проекта является установление единых подходов к оценке соблюдения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в дорожной и транспортной сфере.

Применение проверочных листов (списков контрольных вопросов) предусматривается при проведении плановых проверок таких организаций, а также в целях самооценки ими своей деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения и принятия превентивных мер по недопущению нарушений обязательных требований.

В список контрольных вопросов, в частности, войдет тематика обеспечения безопасности при обустройстве пешеходных переходов, железнодорожных переездов, мест производства дорожных работ. Особое внимание в них будет уделено эксплуатации транспортных средств, а также их техническому обслуживанию и ремонту.

Проект приказ в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.