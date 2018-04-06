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В Госдуме прокомментировали расширение санкционного списка Минфина США
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В Госдуме прокомментировали расширение санкционного списка Минфина США 

RT на русском 1 час назад
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью RT прокомментировал расширение санкционного списка Минфина США.
«Эти люди итак уже фигурировали в предполагаемых списках, это ни для кого не новость. Государственного урона здесь не будет никакого. Если говорить об уроне личном, то, я думаю, что бизнесмены не имели никаких счетов за границей. В США они не ездили, ну ещё не поедут, не много потеряют от этого… Кто потеряет больше от того, что состоятельные люди перестанут к ним приезжать и тратить деньги? Нашим гражданам точно хуже не станет. Наоборот будет спокойней, не попадут под какие-нибудь провокации. То, как сейчас поступают Соединённые Штаты — это глупость, которая создана для решения своих собственных проблем, раскрутки гонки вооружения ну и для поддержания русофобских настроений», — заявил Чепа.
Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкции против России. В санкционный список внесены бизнесмен Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, председатель правления ВТБ Андрей Костин и президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко.
RT на русском: последние новости
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