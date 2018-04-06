Вот так нацпарк! В «Сенгилеевских горах» разрешат охотиться и строить?

В частности, согласно утвержденному положению, в заповедной зоне парка, которая, согласно закону, должна быть полностью исключена из хозяйственной деятельности, допускается туризм.

В особо охраняемой зоне, предназначенной для сохранения природной среды, допускается охота, и здесь нет специальных ограничений на рубки леса. Но при этом запрещён сбор грибов и ягод местными жителями.

Ещё больше удивляет, что в зоне хозяйственного назначения возможно строительство хозяйственных и жилых объектов собственниками и арендаторами земель.

«Получается, что чиновники не будут пускать местных жителей в парк за грибами, в то время как приезжие охотники смогут спокойно стрелять в животных, ради сохранения которых и создавалась заповедная территория. При этом лесозаготовители будут вести рубки, а арендаторы земель — строить практически любые объекты, — недоумевает эксперт Гринпис России по ООПТ Михаил Крейндлин . — Такой режим не обеспечит охраны уникальной природы, но зато вызовет протест у местного населения, а это значит рост браконьерства, пожары и другие массовые нарушения».

Ранее «Гринпис» дважды оспаривал в Верховном Суде РФ пункт о разрешении строительства для нужд собственников и арендаторов в положения о нацпарках «Самарская Лука» и «Мещерский». В обоих случаях суд поддержал требования «Гринпис» и отменил документы. Чтобы не допустить утверждения абсурдных правил и защитить права местных жителей, Гринпис направил в Минприроды замечания к проекту положения.

Национальный парк «Сенгилеевские горы» создан для сохранения живописных лесов и степей Среднего Поволжья, а также древних городищ Х–ХIII веков. Борьба за эту территорию продолжалась 20 лет: на меловые горы претендовало крупное цементное предприятие.