26-28 апреля в Москве, пройдет «Российский Форум Продаж 2018» 

Пятый год подряд мероприятие является главной образовательной и коммуникационной площадкой сферы продаж. На форуме вы узнаете, как должна выглядеть эффективная и сбалансированная система продаж, которая увеличит в разы вашу прибыль, самые эффективные методики проведения переговоров и презентаций, скрипты и речевые модули, принципы работы с ключевыми клиентами, принципы построения, развития и автоматизации системы продаж.
Более 40 спикеров поделятся с вами самыми передовыми технологиями и идеями. Среди экспертов: успешные предприниматели, лучшие коммерческие директора, гуру продаж, селебрити:
Сергей Азимов — входит в рейтинг лучших бизнес-тренеров России 2016 по результатам исследования компании «SEReputation»
Алексей Манихин — основатель Prime Time Forums
Евгений Колотилов — бизнес-тренер по продажам, автор 9 книг
Андрей Парабеллум — бизнес-тренер, совладелец более десятка интернет и инфобизнес-проектов
Евгений Жигилий — бизнес-консультант и бизнес-тренер, ген. директор ООО «ВЕЛЛЕР.РУ»
Николай Рысев — бизнес-тренер, автор книг по продажам и управлению, генеральный директор Recont
Гил Питерсил — ведущий нетворкинг Эксперт в России и СНГ, профессор и бизнес коуч бизнес-школы «Сколково»;
Вадим Дозорцев — предприниматель, основатель Berner&Stafford
и многие другие.
Посмотреть всех спикеров
НОВЫЙ ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ — параллельное выступление спикеров в двух залах. В Конгресс Зале состоятся панельные дискуссии, бизнес батлы, шоу лекции. В Зале Мастер-классов спикеры
проведут тренинги и воркшопы. По окончании выступления участники зададут интересующие вопросы спикеру. Кульминацией первого дня Форума станет Networking Night!
Зарегистрироваться на мероприятие: https://goo.gl/xhdF3Z
"Российский Форум Продаж 2018" будет транслироваться в интернет, так что ознакомиться с ним можно даже, не имея возможности приехать лично.
Зарегистрироваться на онлайн-трансляцию: https://goo.gl/xhdF3Z
При регистрации приятный подарок — подборка лучших видеозаписей выступлений спикеров 2017
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Гутникова Екатерина
Руководитель PR-отдела
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