Улицу Туполева между городами Жуковский и Раменское начнут реконструировать уже летом 

Специалисты уже летом этого года приступят к реконструкции улицы Туполева, которая соединяет подмосковные города Раменское и Жуковский, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В пятницу глава Раменского района Андрей Кулаков отчитался перед губернатором об итогах работы в 2017 году и рассказал о поставленных на будущее задачах.
«Тема, о которой мы говорили с жителями, — это улица Туполева. Она актуальна и для жителей Раменского, и для жителей Жуковского. Мы провели экспертизы, проект готов. Объявляется конкурс в конце апреля. В июле мы подпишем контракт на начало реконструкции улицы Туполева. Максимальное количество ресурсов сконцентрируем на этом участке дороги для того, чтобы обеспечить комфортную и спокойную жизнь», — сказал Воробьев.
Как уточнил представитель пресс-службы губернатора и правительства Московской области, реконструкция улицы Туполева в Жуковском включена в госпрограмму региона «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». В рамках реконструкции улица будет расширена до шести полос, также построен тоннель под площади Громова. Работы планируется завершить в 2021 году.
По его словам, реконструкция улицы Туполева необходима для синхронизации с ранее построенной автодорогой «Подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от автомобильной дороги М-5 „Урал“ для ликвидации „бутылочного горлышка“ и пропуска автомобильных потоков, движущихся из Москвы в города Жуковский и Раменское, а также для обеспечения транспортной доступности социально значимых объектов.
Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по реконструкции улицы Туполева, Лобненского шоссе, а также Октябрьского проспекта в Люберцах.