А. Кузнецова поддержала законопроект об увеличении размера пособий по уходу за детьми-инвалидами

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила письма в Государственную думу правительство РФ с целью поддержать социально значимый проект федерального закона «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющих уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы». Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

«Считаю необходимым отметить особое значение законопроекта и выражаю надежду на его скорейшее принятие. Увеличение ежемесячной выплаты до уровня минимального размера оплаты труда для родителя (законного представителя) будет способствовать преодолению проблем, связанных с условиями должного ухода, реабилитации и воспитания детей-инвалидов», — приводятся в сообщении слова А. Кузнецовой.

Как уточняется, в адрес детского омбудсмена поступали многочисленные обращения от родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, с просьбой оказать содействие в вопросе увеличения пособия.

«Как правило, для того, чтобы ухаживать за ребенком, один из родителей вынужден оставить работу. По данным социологических исследований продолжительность ежедневного ухода за детьми-инвалидами составляет около 10 часов и более в сутки, что фактически приравнивается к работе и эквивалентно средней продолжительности рабочего дня. В этой связи размер ежемесячной выплаты, установленный в 2013 г., был сопоставим на тот период с минимальным уровнем оплаты труда в Российской Федерации », — пояснили в пресс-службе.

В целях обеспечения полноценного ухода за детьми-инвалидами законопроектом предлагается неработающим трудоспособным родителям (опекунам) предоставить право на получение ежемесячной выплаты в размере 12 тыс. руб., что сопоставимо с прогнозируемым минимальным уровнем оплаты труда в Российской Федерации на начало 2019 г. Также предусматривается ежегодная индексация указанной суммы.

Проект федерального закона «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» будет рассмотрен Государственной думой в первом чтении, которое состоится в мае 2018 г.