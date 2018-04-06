Президент «Зенита» Фурсенко попал в санкционный список США

Фамилия президента петербургского «Зенита» Сергея Фурсенко оказалась в новом списке граждан России против которых США ввели персональные санкции за «попытки РФ подорвать западную демократию». Об этом сообщает Минфин США.

О том, как данный факт может повлиять на работу петербургского клуба или сказаться на перспективах чиновника у руля «сине-бело-голубых», пока не сообщается.

«Зенит» также пока воздерживается от официальных заявлений по этому поводу.

Напомним, помимо Фурсенко Вашингтон ввёл санкции против Алексея Миллера — президента «Газпрома» (компании, которая владеет петербургским «Зенитом») и ещё шести российских бизнесменов и двенадцати подконтрольных им компаний, а также семнадцати российских чиновников.

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