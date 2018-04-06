Директору ИЭЭ НИУ «МЭИ» вручили благодарность губернатора Московской области

Директор Института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский был поощрен благодарностью губернатора Московской области за высокий профессионализм и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Коллектив Института электроэнергетики поздравил Владимира Тульского с высокой оценкой его деятельности и пожелал новых успехов в труде. (вт)