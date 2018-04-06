Директору ИЭЭ НИУ «МЭИ» вручили благодарность губернатора Московской области 

Директор Института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский был поощрен благодарностью губернатора Московской области за высокий профессионализм и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
— Благодарность Владимиру Тульскому была торжественно вручена заместителем председателя правительства Московской области Дмитрием Пестовым на расширенном заседании коллегии Министерства энергетики Московской области, — отметили в пресс-службе.
Коллектив Института электроэнергетики поздравил Владимира Тульского с высокой оценкой его деятельности и пожелал новых успехов в труде. (вт)