В Опочке обсудили смертность псковичей от алкогольных отравлений

Андрея Калинина. Вопрос смертности населения от алкогольных отравлений стал темой выездного межведомственного совещания, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Заседание прошло в пятницу, 6 апреля, в Опочке под председательством федерального инспектора по Псковской области

В его работе приняли участие председатель госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов , представители госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, управления Роспотребнадзора , органов местного самоуправления, правоохранительных органов и медицинских организаций.

Место проведения заседания было выбрано неслучайно. В прошлом году в Опочецком районе от алкоголя погибло 10 человек. Это самый высокий показатель по области. По сравнению с 2016 годом он вырос более чем в 2 раза, несмотря на то, что в течение последних лет планомерно снижался, заметил Игорь Потапов. Так, в 2014 году в районе от алкогольных отравлений умерло 16 человек, в 2015 году — 13, в 2016 году — 4 человека.

«В целом по области количество умерших от алкоголя устойчиво снижается. Однако эта причина по-прежнему является основной в общем объеме смертности от внешних причин», — добавил руководитель госкомитета по здравоохранению и фармации.

В ходе заседания участники отметили, что в Опочецком районе регулярно проводится профилактическая работа с населением. Алкоголезависимые пациенты получают медицинскую помощь врача-нарколога районной больницы. В свою очередь правоохранительные органы ведут работу по выявлению незаконной торговли спиртосодержащей продукцией. В прошлом году они пресекли 31 случай незаконной продажи алкоголя, более 6 тыс. литров продукции было изъято из оборота. Вместе с тем продажа нелицензионного алкоголя остается в муниципальном образовании распространенным явлением.

«Все знают о местах продажи и о тех, кто продает. Нужно активизировать деятельность местных властей в борьбе с этим явлением. Вы должны понимать социальную ответственность. Это — ваш гражданский долг», — обратился федеральный инспектор к присутствующим на заседании главам районов и волостей.

Андрей Калинин также напомнил, что «человек, его интересы и жизнь, поставлены во главу угла государственной политики». «На это обратил особое внимание президент России в своем послании Федеральному собранию. В связи с этим алкоголизация населения требует комплексного внимания как со стороны органов власти, так и иных ведомств», — сказал он и призвал участников заседания к более тесному взаимодействию. Он также поручил к следующей неделе предоставить предложения для решения вопроса.