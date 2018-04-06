Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СФО. № 241

Память оказалась на свалке

Кемерове в соцсетях на этой неделе снова ругали мэрию. Якобы, городские власти отправили в мусорные бачки лишние цветы и игрушки со стихийного мемориала в память о погибших детях в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Как доказательства интернет-пользователи предъявляли друг другу фотографии с мусорными контейнерами, полными цветов и игрушек. Из-за истерии, что преследует областной центр Кузбасса в последние две недели, нападки на мэрию большинству кемеровчан казались вполне обоснованными.

Комментарий: мемориал круглосуточно охраняется

На самом деле, подобные сообщения и фотографии — это способ лишний раз вызвать панику среди горожан. В пресс-службе городской администрации ответили отрицательно на выдвинутые предположения — ничего близкого с действительностью они не имели и, скорее всего, были, сделаны в другом городе. «Памятное место круглосуточно охраняется полицией, службами благоустройства. Организовано дежурство волонтёров студенческого корпуса спасателей КузГТУ „Скала“ и кемеровской епархии», — сообщили в мэрии.

Метрополитену скажут «стоп»

Новосибирске активно обсуждают тему строительства метро. Мэр города Анатолий Локоть уже изложил программу развития метрополитена в различных направлениях, но тема настолько волнует горожан, что постоянно обрастает слухами. Говорят, что к открытию в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году появится станция «Спортивная» на том самом месте, где она была намечена еще в советские времена. Горожане в связи с этим обсуждают слух о том, что на время строительства «Спортивной» метро то ли частично остановят, то ли введут плавающий график его работы.

Комментарий: стройка движению в метро не помешает

Директор МУП «УЗС ПТС» Александр Мысик прокомментировал ситуацию: «Строительство будет осуществляться без перерыва движения поездов. Проектирование и строительство станционного комплекса „Спортивная“ предполагалось еще в 80-х годах. Но так как это не осуществилось, мы просто предусмотрели горизонтальный участок площадью 250 метров на мостовой эстакаде, которая идет в пойменной части левобережья Оби ».

Больше, чем за Уралом

Нынешней весной продолжится обустройство Михайловской набережной, что вызывает живой интерес у горожан. Новые проекты становятся объектами пересудов и сопровождаются самыми разными слухами. Говорят, что городские власти решили подчеркнуть статус Новосибирска как столицы Сибири, и потому с набережной уберут колесо обозрения, которое сейчас там находится, и поставят новое. Причем новое колесо обозрения должно быть самым большим в Сибири и в высоту, по слухам, достигнет 70 метров!

Комментарий: Выше колеса обозрения в Сибири точно не будет

Руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова заявила: «Мы приступили к реализации инвестиционного проекта. В результате в Новосибирске будет установлено самое большое колесо за Уралом и четвертое по высоте в стране. После ввода в эксплуатацию объекта прежнее колесо обозрения демонтируют и перенесут в один из парков города».

Мэр для всех пример

Красноярцы обсуждают неожиданный видеоклип, выпущенный сотрудниками городской администрации. На нем чиновники собственноручно убирают мусор на соседней со зданием мэрии территории. Горожане гадают: то ли это обычный субботник, то ли в администрации дефицит дворников. А может, чиновники решили личным примером убедить горожан не мусорить и содержать город в чистоте?

Комментарий: объявили флешмоб

Сотрудники городской администрации, как выяснилось, начали в соцсетях флешмоб #чисточеллендж. Суть его в том, чтобы красноярцы обратили внимание на то, в каком состоянии находятся их дворы, территории рядом с офисами, и привели их в порядок, не дожидаясь, пока это сделает кто-то за них.

В клипе, снятом мэрией, отражены самые что ни на есть реальные события. Сотрудники одного из департаментов администрации действительно по собственной инициативе вышли на уборку. «Собрали 10 мешков мусора. Нам понравилось, и мы объявляем в Красноярке #чисточеллендж! Наведите порядок возле своего офиса (или чуть подальше), снимите видео и выложите в соцсети. Ставьте хэштег #чисточеллендж и передавайте эстафету как минимум 3 новым участникам», — такое обращение сделал руководитель департамента информационной политики мэрии Алексей Машегов.

Тарифы пошли на взлет

Слухи о повышении тарифа на проезд в иркутских маршрутках курсируют в Иркутске с начала позапрошлого года, когда проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах города подорожал до 15 рублей. Примерно в этом же время иркутские перевозчики подали в службу по тарифам Иркутской области документы с экспертной оценкой о том, что экономически обоснованной платой за проезд в городском общественном транспорте является уровень в 23-25 рублей. Больше двух лет иркутским властям удавалось сдерживать лобби перевозчиков, однако слухи об удорожании билетов вновь обострились после изменений в федеральном законодательстве.

Комментарий: проезд на 17 маршрутах подорожает

С 3 мая восемь частных компаний по пассажирским перевозкам увеличат стоимость проезда в общественном транспорте Иркутска — до 20 рублей стоимость поднимется на рейсы с 6 до 20 часов и до 25 рублей — на вечерние поездки с 20-01 до 23-00. «Удорожание проезда затронет только частные маршрутки на 17 маршрутах. Перевозчики уведомили городскую администрацию. Теперь по федеральному закону №220 они не обязаны согласовывать стоимость проезда с муниципалитетом, — сообщили в мэрии. — Стоимость проезда вырастет на рейсах №2, 3, 10, 12, 16к, 20, 28р, 28, 50, 64, 65, 66, 80, 81, 83, 88 и 98. При этом на муниципальном транспорте проезд дорожать не будет».

Охранная зона — под сокращение

Утверждения обновленных границ водоохранной зоны озера Байкала последние два месяца уже никто не ждал. Слухи о том, что владельцам прибайкальских гостиниц не удастся «протолкнуть» проект сужения водоохранной зоны с 60-70 километров вглубь материка до 200 метров, усилились после решения Верховного суда, в конце января постановившего оставить границы без изменения. Жители Приангарья окончательно успокоились и перестали массово поддерживать петиции в защиту Байкала после резонансного обсуждения корректировок в распоряжение федерального правительство, состоявшегося в феврале на заседании Госдумы . Тогда большинство депутатов выступили категорически против сужения защитных площадей вокруг Байкала.

Комментарий: зато снизим социальную напряженность