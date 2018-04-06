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Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СФО. № 241
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Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СФО. № 241 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кемеровская область
Память оказалась на свалке
В Кемерове в соцсетях на этой неделе снова ругали мэрию. Якобы, городские власти отправили в мусорные бачки лишние цветы и игрушки со стихийного мемориала в память о погибших детях в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Как доказательства интернет-пользователи предъявляли друг другу фотографии с мусорными контейнерами, полными цветов и игрушек. Из-за истерии, что преследует областной центр Кузбасса в последние две недели, нападки на мэрию большинству кемеровчан казались вполне обоснованными.
Комментарий: мемориал круглосуточно охраняется
На самом деле, подобные сообщения и фотографии — это способ лишний раз вызвать панику среди горожан. В пресс-службе городской администрации ответили отрицательно на выдвинутые предположения — ничего близкого с действительностью они не имели и, скорее всего, были, сделаны в другом городе. «Памятное место круглосуточно охраняется полицией, службами благоустройства. Организовано дежурство волонтёров студенческого корпуса спасателей КузГТУ „Скала“ и кемеровской епархии», — сообщили в мэрии.
Новосибирская область
Метрополитену скажут «стоп»
В Новосибирске активно обсуждают тему строительства метро. Мэр города Анатолий Локоть уже изложил программу развития метрополитена в различных направлениях, но тема настолько волнует горожан, что постоянно обрастает слухами. Говорят, что к открытию в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году появится станция «Спортивная» на том самом месте, где она была намечена еще в советские времена. Горожане в связи с этим обсуждают слух о том, что на время строительства «Спортивной» метро то ли частично остановят, то ли введут плавающий график его работы.
Комментарий: стройка движению в метро не помешает
Директор МУП «УЗС ПТС» Александр Мысик прокомментировал ситуацию: «Строительство будет осуществляться без перерыва движения поездов. Проектирование и строительство станционного комплекса „Спортивная“ предполагалось еще в 80-х годах. Но так как это не осуществилось, мы просто предусмотрели горизонтальный участок площадью 250 метров на мостовой эстакаде, которая идет в пойменной части левобережья Оби».
Больше, чем за Уралом
Нынешней весной продолжится обустройство Михайловской набережной, что вызывает живой интерес у горожан. Новые проекты становятся объектами пересудов и сопровождаются самыми разными слухами. Говорят, что городские власти решили подчеркнуть статус Новосибирска как столицы Сибири, и потому с набережной уберут колесо обозрения, которое сейчас там находится, и поставят новое. Причем новое колесо обозрения должно быть самым большим в Сибири и в высоту, по слухам, достигнет 70 метров!
Комментарий: Выше колеса обозрения в Сибири точно не будет
Руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова заявила: «Мы приступили к реализации инвестиционного проекта. В результате в Новосибирске будет установлено самое большое колесо за Уралом и четвертое по высоте в стране. После ввода в эксплуатацию объекта прежнее колесо обозрения демонтируют и перенесут в один из парков города».
Красноярский край
Мэр для всех пример
Красноярцы обсуждают неожиданный видеоклип, выпущенный сотрудниками городской администрации. На нем чиновники собственноручно убирают мусор на соседней со зданием мэрии территории. Горожане гадают: то ли это обычный субботник, то ли в администрации дефицит дворников. А может, чиновники решили личным примером убедить горожан не мусорить и содержать город в чистоте?
Комментарий: объявили флешмоб
Сотрудники городской администрации, как выяснилось, начали в соцсетях флешмоб #чисточеллендж. Суть его в том, чтобы красноярцы обратили внимание на то, в каком состоянии находятся их дворы, территории рядом с офисами, и привели их в порядок, не дожидаясь, пока это сделает кто-то за них.
В клипе, снятом мэрией, отражены самые что ни на есть реальные события. Сотрудники одного из департаментов администрации действительно по собственной инициативе вышли на уборку. «Собрали 10 мешков мусора. Нам понравилось, и мы объявляем в Красноярке #чисточеллендж! Наведите порядок возле своего офиса (или чуть подальше), снимите видео и выложите в соцсети. Ставьте хэштег #чисточеллендж и передавайте эстафету как минимум 3 новым участникам», — такое обращение сделал руководитель департамента информационной политики мэрии Алексей Машегов.
Иркутская область
Тарифы пошли на взлет
Слухи о повышении тарифа на проезд в иркутских маршрутках курсируют в Иркутске с начала позапрошлого года, когда проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах города подорожал до 15 рублей. Примерно в этом же время иркутские перевозчики подали в службу по тарифам Иркутской области документы с экспертной оценкой о том, что экономически обоснованной платой за проезд в городском общественном транспорте является уровень в 23-25 рублей. Больше двух лет иркутским властям удавалось сдерживать лобби перевозчиков, однако слухи об удорожании билетов вновь обострились после изменений в федеральном законодательстве.
Комментарий: проезд на 17 маршрутах подорожает
С 3 мая восемь частных компаний по пассажирским перевозкам увеличат стоимость проезда в общественном транспорте Иркутска — до 20 рублей стоимость поднимется на рейсы с 6 до 20 часов и до 25 рублей — на вечерние поездки с 20-01 до 23-00. «Удорожание проезда затронет только частные маршрутки на 17 маршрутах. Перевозчики уведомили городскую администрацию. Теперь по федеральному закону №220 они не обязаны согласовывать стоимость проезда с муниципалитетом, — сообщили в мэрии. — Стоимость проезда вырастет на рейсах №2, 3, 10, 12, 16к, 20, 28р, 28, 50, 64, 65, 66, 80, 81, 83, 88 и 98. При этом на муниципальном транспорте проезд дорожать не будет».
Охранная зона — под сокращение
Утверждения обновленных границ водоохранной зоны озера Байкала последние два месяца уже никто не ждал. Слухи о том, что владельцам прибайкальских гостиниц не удастся «протолкнуть» проект сужения водоохранной зоны с 60-70 километров вглубь материка до 200 метров, усилились после решения Верховного суда, в конце января постановившего оставить границы без изменения. Жители Приангарья окончательно успокоились и перестали массово поддерживать петиции в защиту Байкала после резонансного обсуждения корректировок в распоряжение федерального правительство, состоявшегося в феврале на заседании Госдумы. Тогда большинство депутатов выступили категорически против сужения защитных площадей вокруг Байкала.
Комментарий: зато снизим социальную напряженность
Дмитрий Медведев подписал откорректированное распоряжение правительства РФ о сужении водоохранной зоны Байкала до 200 метров в границах прибрежных сел и деревень. «Мы выработали совместную позицию двух глав субъектов — губернатора Приангарья и главы Бурятии. Эту позицию полностью учло Министерство природных ресурсов и экологии РФ, — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Андрей Крючков. — Эти меры призваны снизить социальную напряженность населения, проживающего на побережье озера. Теперь за пределами водоохранной зоны в остальных границах прибрежных населенных пунктов появится возможность строить очистные сооружения, проводить централизованное водоснабжение и водоотведение».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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