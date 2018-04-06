В Москве и Петербурге пройдут сотни приуроченных к Пасхе мероприятий

Православные в ближайшее воскресенье отметят праздник Светлого Христова Воскресения, который в 2018 году выпал на 8 апреля. К Пасхе власти Москвы Санкт-Петербурга подготовили сотни мероприятий, которые призваны не только развеселить гостей, но и напомнить им о доброте.

Москвичи научатся готовить и помогут животным

Воскресение Христово в Москве отпразднуют с особым размахом. С 7 по 15 апреля в столице пройдёт фестиваль «Пасхальный дар», в рамках которого запланировано 150 театральных представлений, 750 творческих и кулинарных мастер-классов и около 400 спортивных игр и других развлечений.

Лариса Голубкина и Владимир Новиков. Всего для москвичей и гостей столицы оборудуют 38 площадок. Например, на площади Революции в первый день фестиваля зазвучат стихи и музыка. А в павильоне анимации детям и взрослым покажут, как мастерить броши и браслеты. На следующий же день гостей здесь научат изготавливать кукол и открытки, а петь для них в это время будут артисты Людмила Чурсина

На площади Революции, как и на Манежной и Тверской площадях, участники проекта ««Золотая маска» в городе» ежедневно будут показывать свои инклюзивные спектакли. Зрители также смогут увидеть пасхальные истории и постановки по мотивам любимых сказок: «Конька-горбунка», «Аленького цветочка», «Волшебника Изумрудного города».

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут и кулинарные мастер-классы. Так, в Камергерском переулке повара раскроют секреты приготовления постных блюд и расскажут, как правильно применять различные специи. Научиться готовить кекс с орехами и сухофруктами или паштет из куриной печени можно будет на Тверской площади, творожно-морковные десерты — на Профсоюзной улице, итальянские кексы панеттоне и греческие пирожки — на Семёновской площади.

А вот в Климентьевском переулке установят звонницу из плоских колоколов, поиграть на которых сможет любой желающий. Не забыли организаторы фестиваля и о жителях Зеленограда. Там, например, посетителям мероприятий расскажут, как создавать цветочные композиции и декорировать пасхальные яйца, покажут концерты и спектакли. Все эти события будут проходить ежедневно.

Екатерина Андреева, Юлия Высоцкая и Кроме того, специальную программу для мероприятия подготовили благотворительные фонды. Например, на Тверском бульваре запустят проект «Четвероногий друг»: возле памятника Клименту Тимирязеву гостям объяснят, как выбрать питомца в приюте и как затем заботиться о нём. Там же откроют фотовыставку любимцев таких знаменитостей, как Иван Ургант Елизавета Боярская . Параллельно с этим территория между площадью Революции и Манежной площадью превратится в поле для гольфа. Свои силы в спорте для аристократов в поединке с российскими звёздами смогут проверить все, кто перечислит пожертвования благотворительным фондам.

Благотворительность станет главной темой пасхального фестиваля. Собирать средства будут как для социально незащищённых людей, так и для бездомных животных. Свои пожертвования москвичи и гости столицы смогут сделать как через СМС, так и с помощью специальных терминалов и аукционов. Все деньги затем будут перечислены на единый счёт, а затем их распределят между фондами. Среди них первый и единственный фонд по борьбе с инсультом — «Старость в радость», «Лапа дружбы», «Бюро добрых дел» и фонд Оксаны Фёдоровой «Спешите делать». На благотворительность также пойдёт пять процентов от оборота ресторанных и торговых точек.

Пасха светлее с музыкой

Не отстанет от Москвы в части культурных мероприятий и Санкт-Петербург. В Северной столице с 7 по 8 апреля будет работать «Пасхальный базар», где желающие смогут приобрести куличи, украшенные яйца, сувениры и многое другое. Также на протяжении четырёх дней пройдёт ярмарка-выставка «Продовольствие в удовольствие».

На Пасху в Белом зале Политехнического университета пройдёт концерт «Светлый праздник». А уже с 10 апреля можно будет посетить концерт «Русской фортепианной музыки».

rightМетро Санкт-Петербургав Пасхальную ночь будет работать круглосуточно.

Вообще в Светлое Христово Воскресение в Северной столице музыки будет много. Так, в Царскосельском Екатерининском дворце пройдут «Пасхальные вечера», где сыграют традиционные песнопения в исполнении петербургского Хора мальчиков. Здесь же гостям предложат поучаствовать не только в традиционном розыгрыше призов и подарков, но и в конкурсе росписи пасхальных яиц. Тематические концерты пройдут также в Доме Кочневой на Фонтанке, Малом зале имени Глинки. А 14 апреля в городе состоится VII многожанровый пасхальный фестиваль «Красота божьего мира».

С заботой о гражданах

Чтобы горожанам и гостям двух столиц было удобнее посетить богослужения и праздничные мероприятия, власти Москвы и Санкт-Петербурга скорректировали движение общественного транспорта. Так, уже с 19:00 6 апреля автобусы и троллейбусы перестанут проходить через Елоховскую площадь в столице. Ограничение будет действовать вплоть до окончания службы в Богоявленском соборе.

Увеличатся также интервалы движения автобуса М3, а его маршрут будет сокращён — он будет следовать от спорткомлекса «Лужники» до площади Разгуляй и от станции «Семёновская» до «Лубянки». В связи с этим остановка «Метро „Кропоткинская“ возле храма Христа Спасителя обслуживаться не будет.

left37бесплатных автобусных маршрутов запустят в Москве на пасхальные праздники.

Вместе с тем в пасхальные праздники в Москве также запустят 37 бесплатных автобусных маршрутов с интервалом движения от одной до пяти минут. Благодаря им москвичи смогут добраться до 17 городских и пригородных мемориальных комплексов.

Кроме того, в ночь с 7 на 8 апреля некоторые маршруты наземного транспорта будут работать аж на три с половиной часа дольше, метро — до двух часов ночи.

А вот Петербургский метрополитен в ночь с субботы на воскресенье будет работать круглосуточно. Но движение поездов будет осуществляться с увеличенными интервалами. Некоторые маршруты на Пасху также будут работать ночью. При этом время ожидания автобуса может составить до 30 минут. Одновременно с этим в Санкт-Петербурге будет усилена работа транспорта в направлении Южного, Северного, Иликовского и Казанского кладбищ.