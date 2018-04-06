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Мосгортранс: сход трамвая с путей на Варшавском шоссе не повлиял на движение городского транспорта
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Мосгортранс: сход трамвая с путей на Варшавском шоссе не повлиял на движение городского транспорта 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
В пятницу, 6 апреля, произошел сход тележки трамвая с путей на Варшавском шоссе. В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» сообщили, что инцидент никак не повлиял на движение городского транспорта.
— Сегодня около 15:00 в районе дома № 3 на Варшавском шоссе на разворотном кольце произошел сход с путей второй тележки трамвайного вагона 3-го маршрута, — сказали в пресс-службе.
Отмечается также, что среди возможных причин схода трамвая — посторонний предмет на путях. Пострадавших нет.
— Инцидент не повлиял на работу трамвайных маршрутов, задержек движения не было. В настоящий момент вагон направлен в депо, — заключили в пресс-службе.
В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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