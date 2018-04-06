Гомосексуалы бегут из Чечни в Бельгию

Пятеро гомосексуалов из Чечни получили гуманитарные визы в Бельгию . Об этом сообщает РБК со ссылкой на бельгийское издание Sudpresse.

По сообщению издания, получившие визы представители ЛГБТ-сообщества уже приехали в Бельгию.

Госсекретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии Тео Франкен заявил, что ещё год назад стало известно, что в Чечне сообщество ЛГБТ преследуется.

Как сообщает Би-би-си, пишет РБК , в 2017 году Германия приняла одного гея из Чечни, а также рассматривает другие подобные заявки от российских представителей секс-меньшинств. Также Литва приняла у себя двух гомосексуалистов, а Франция — одного. В свою очередь, Канада гарантировала убежище более двух десятков геев, бисексуальным женщинам и мужчинам из Чечни.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что сомневается в подлинности сообщений некоторых СМИ о похищениях гомосексуалистов в Чечне, но позднее попросила Путина создать межведомственную рабочую группу вне территории Чечни, которая принимала бы обращения от граждан. Также она говорила, что занимается проблемой лиц нетрадиционной ориентации, которые обратились к ней в связи с нарушением их прав.

В октябре 2017 года Татьяна Москалькова сообщила, что из Чечни поступила только одна жалоба на преследование в Чечне из-за сексуальной ориентации.