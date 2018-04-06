В Перми на кране рядом с домом на Беляева повесили баннер «Заплати строителям»

На строительном кране рядом с недостроем «Космодом» сегодня, 6 апреля, появился баннер «Заплати строителям». Как сообщили очевидцы в соцсетях, его очень быстро сняли. В компании-застройщике «Орсо Групп» 59.ru рассказали, почему на доме появился баннер. Как выяснилось, баннер повесили в связи с просрочкой оплаты задолженности субподрядчику, который сдавал кран в аренду. — У генерального подрядчика «Уралбилдинг» возникла задолженность перед компанией UST, которая сдала кран в аренду. Сейчас работы на кране окончены, — рассказали 59.ru в пресс-службе «Орсо Групп». — В свою очередь мы все необходимые выплаты генподрядчику осуществили. Попробуем урегулировать вопрос. В компании «Уралбилдинг» 59.ru рассказали, что действительно «допустили оплошность» и просрочили выплаты, после чего сотрудники субподрядной организации повесили баннер. — У нас были средства, которые мы не выплатили, за месяц, — рассказал 59.ru гендиректор компании «Уралбилдинг» Сергей Лоза. — Это наша вина, к «Орсо Групп» эта ситуация не имеет никакого отношения. По словам гендиректора, сейчас ситуация с оплатой находится на контроле у предприятия.