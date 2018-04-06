«С ним фоткаются и стар, и млад»: у входа в ТЦ «Парк Хаус» установили волка Забиваку

Самаре установили третью фигуру символа предстоящего чемпионата мира по футболу волка Забиваку. На этот раз его разместили возле главного входа в торговый центр «Парк Хаус». Здесь 18 апреля должен окрыться билетный центр.

Фигура волка выполнена из армированного стекла. Забивака сразу же привлек к себе внимание жителей Самары.

—С ним, обнявшись, фотографируются и дети, и подростки, и люди почтенного возраста, — рассказали 63.ru горожане.

Всего в городе планируют установить семь Забивак на главных городских маршрутах. По волчонку уже разметили у гостиниц Holiday Inn и «Ренессанс».

Еще один появится у пятизвездочного отеля Lotte и у санатория «Самарский» на Барбошиной поляне.