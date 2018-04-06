Дети из Останкина научатся делать пасхальные сувениры

В семейно-досуговом центре «ПЯТь ОКон» на улице Академика Королева в субботу, 7 апреля, пройдет бесплатный мастер-класс «Пасхальный сувенир», посвященный предстоящему празднику Великой Пасхи. Об этом сообщила руководитель центра Лилия Бандурина.

— С собой на занятие нужно взять заготовки для изделий — деревянные дощечки, ложки, деревянные или пластмассовые яйца, картон, салфетки или ткань для декупажа, клей ПВА, кисти, декоративные ленточки и бусинки. В общем, все, что может помочь в создании оригинальных поделок, — рассказала она.

Мастер-класс начнется в 13.00 по адресу улица Академика Королева, дом 8, корпус 2. Длительность составит два часа. Участие бесплатное. Предварительно нужно записаться по телефону 8 (915) 304-52-91. (иб)