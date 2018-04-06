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Маршруты троллейбусов в Останкине временно изменят
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Маршруты троллейбусов в Останкине временно изменят 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Два троллейбуса, курсирующие в Останкине, изменят маршруты своего следования в связи с проведением благоустроительных работ в окрестностях ВДНХ. Об этом сообщили в ГУП «Мосгортранс».
«С 7 апреля 2018 года изменяются маршруты троллейбусов №36 и 73», — говорится в сообщении.
Там поясняется, что вместо конечной остановки «ВДНХ (южн.)» троллейбусы будут следовать до остановки «1-я Останкинская улица» с разворотом на улице Академика Королева.
Пока не сообщается, в течение какого времени будут действовать изменения. (иб)
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