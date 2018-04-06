Ученики с копьем и посохом напали на сотрудников школы с битами

В американском городе Валла-Валла, штат Вашингтон, прошел суд над братьями, которые явились в школу с копьем и деревянным посохом и напали на ее сотрудников. Об этом сообщает издание Walla Walla Union-Bulletin.

17-летний Леймонт Оэкхерст из города Колледж-Плейс признал вину в нападении второй степени и хулиганстве второй степени. Еще одно обвинение было снято в результате сделки со следствием. Приговор будет вынесен 9 апреля.

Инцидент произошел в 2017 году, когда Леймонт учился в девятом классе, а его брат Джеймонд — в одиннадцатом. Они пришли к запертому кабинету администрации и потребовали привести свою сестру. Леймонт увидел в открытом окне сотрудницу школы и ударил ее своим копьем. Оно попало в грудь и не причинило ей вреда.

После этого Леймонт и Джеймонд выбили стеклянную дверь, проникли в кабинет и напали на директора школы. Один бил его посохом, а другой ударил копьем по голове и частично отсек ему ухо. Кроме того, мужчина получил травмы колена и локтя.

На помощь пострадавшему пришел персонал школы, вооруженный небольшими бейсбольными битами. Им удалось оттеснить братьев во двор, где тех арестовала полиция.

По данным следствия, Леймонт и Джеймонд пришли в школу, поскольку считали, что их опекунша умирает. Они планировали забрать сестру и убежать.

В марте сообщалось, что американка Эмили Хавьер из Вашингтона попыталась заколоть бойфренда самурайским мечом. Это произошло после того, как она нашла на его телефоне приложение для знакомств Tinder, а в душевой — чужие женские волосы.