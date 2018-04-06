Ещё
Участковые Лианозова начали отчитываться о своей работе перед жителями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участковые Лианозова начали отчитываться о своей работе перед жителями 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Встречи участковых уполномоченных Лианозова с жителями начались в районе и продолжатся в течение всего апреля. Полицейские отчитаются перед горожанами о проделанной за прошедший год работе.
— Встречи пройдут во дворах жилых домов. Участковые расскажут жителям об оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о работе с заявлениями граждан, о принимаемых мерах по профилактике преступлений и правонарушений, — уточнили в управе.
Кроме того, полицейские объяснят гражданам, как не стать жертвой мошенничества и уберечь свое имущество от злоумышленников. Также жители района смогут задать правоохранителям актуальные вопросы.
Полный график встреч приведен ниже. Все они пройдут во дворах, начало в 19.00. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Освещение восстановили в одном из дворов на Абрамцевской В Лианозове высадят 38 деревьев и 456 кустарников Глава управы Лианозова встретится с жителями 18 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов257
В США заговорили об угрозе военным летчикам58
США ввели санкции против российских бизнесменов328
На Украине угрожают взорвать Крымский мост384
Малышева оправдалась за скандал с собаками648
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение