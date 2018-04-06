Участковые Лианозова начали отчитываться о своей работе перед жителями

Встречи участковых уполномоченных Лианозова с жителями начались в районе и продолжатся в течение всего апреля. Полицейские отчитаются перед горожанами о проделанной за прошедший год работе.

— Встречи пройдут во дворах жилых домов. Участковые расскажут жителям об оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о работе с заявлениями граждан, о принимаемых мерах по профилактике преступлений и правонарушений, — уточнили в управе.

Кроме того, полицейские объяснят гражданам, как не стать жертвой мошенничества и уберечь свое имущество от злоумышленников. Также жители района смогут задать правоохранителям актуальные вопросы.

Полный график встреч приведен ниже. Все они пройдут во дворах, начало в 19.00. (вт)