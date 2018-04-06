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90 объектов и территорий привели в порядок во Фрязине в I квартале 2018 года
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90 объектов и территорий привели в порядок во Фрязине в I квартале 2018 года 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
За первый квартал года инспекторы подмосковного Госадмтехнадзора проверили чистоту и благоустройство более 200 объектов Фрязина, нарушителям выдано 92 предписания об устранении недостатков, заявила в пятницу руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«За три месяца с начала 2018 года инспекторы территориального отдела №9 Госадмтехнадзора Московской области добились чистоты и порядка на 90 различных объектах в наукограде Фрязино Московской области», — сказала Витушева.
В процессе рассмотрения материалов 60% нарушений были ликвидированы ведомством. 55% из них касалось невыполнения порядка уборки снега и наледей после прошедших снегопадов.
«Безусловно, большое внимание уделялось самому актуальному вопросу — зимней уборке. Благодаря своевременно принятым мерам инспекторами по вопросам зимней уборки на территории Фрязина обеспечено приведение в надлежащее состояние и содержание свыше 55 объектов и территорий», — заявила глава.
Отмечается, что административно-технические инспекторы добились очистки от снега и ледяных образований более 9 кровель нежилых зданий, 5 из которых являются социально значимыми.
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