90 объектов и территорий привели в порядок во Фрязине в I квартале 2018 года

За первый квартал года инспекторы подмосковного Госадмтехнадзора проверили чистоту и благоустройство более 200 объектов Фрязина, нарушителям выдано 92 предписания об устранении недостатков, заявила в пятницу руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева

«За три месяца с начала 2018 года инспекторы территориального отдела №9 Госадмтехнадзора Московской области добились чистоты и порядка на 90 различных объектах в наукограде Фрязино Московской области», — сказала Витушева.

В процессе рассмотрения материалов 60% нарушений были ликвидированы ведомством. 55% из них касалось невыполнения порядка уборки снега и наледей после прошедших снегопадов.

«Безусловно, большое внимание уделялось самому актуальному вопросу — зимней уборке. Благодаря своевременно принятым мерам инспекторами по вопросам зимней уборки на территории Фрязина обеспечено приведение в надлежащее состояние и содержание свыше 55 объектов и территорий», — заявила глава.

Отмечается, что административно-технические инспекторы добились очистки от снега и ледяных образований более 9 кровель нежилых зданий, 5 из которых являются социально значимыми.