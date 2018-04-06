Асфальт отремонтировали во дворе на Абрамцевской

Во дворе дома 24, корпус 1 на Абрамцевской улице привели в порядок асфальтовое покрытие. Работы выполнили после обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город». Об устранении замечания отчитался глава управы Сергей Юрьев

«В настоящее время выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия оголовка колодца», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)