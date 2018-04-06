Торнадо в Иваново было одним из сильнейших в Европе

Александр Чернокульский из Института физики атмосферы РАН Андрей Шихов из Пенсильванского университета ( США ) с помощью спутниковых снимков уточнили представления о торнадо в Иваново, случившемся в 1984 году. Поскольку это экстремальное событие для России крайне редкое, к нему никто не был готов, и все наблюдения были импровизированными и неточными. Новые данные позволили понять, что размах явления недооценивался — смерч был одним из сильнейших в Европе и очень мощным даже по меркам США. Анализ подобных явлений в России весьма важен, так как при текущем изменении климата они могут стать довольно частыми «незваными гостями». Соответствующая статья опубликована в Atmospheric Research.

Смерчи — крайне разрушительное явление, встречающееся основном в Северной Америке и Европе. Причины их формирования (предположительно — столкновение атмосферных фронтов), как и то, почему почти нигде более в мире они не возникают, не вполне ясны. При этом изучать их важно — энергия одного смерча с диаметром воронки в километр равна энергии взрыва атомной бомбы в 20 килотонн. Именно из-за их огромной энергии в центральных штатах США редко можно увидеть каменный или кирпичный жилой дом — сильный смерч разрушает любое строение, но обломки каменных зданий намного опаснее, чем каркасных.

Если в США есть места, где число смерчей может превысить число дней в году, то для России это явление пока много более редкое, в особенности если речь идет о сильных торнадо. Однако случаются и исключения — 9 июня 1984 года несколько смерчей возникли в Центральной России. Все они были далеки от населенных пунктов, кроме «ивановского». Скорость ветра в воздушной воронке достигала 100 метров в секунду, торнадо зацепило окраину Иваново и сильно повредило более полутора тысяч строений, убив около ста человек за пару минут. Никто не был готов к событию, и его параметры записали позднее, со слов очевидцев.

Авторы новой работы решили уточнить характеристики смерча используя данные спутниковых наблюдений земной поверхности — к счастью, один из западных сателлитов как раз в это время пролетал над Ивановской областью СССР. Оказалось, что в тот день образовался не один или даже несколько, а от 8 до 13 отдельных смерчей. Общая длина их маршрутов составила 540 километров. При этом самый большой смерч имел ширину воронки у земли в 1,74 километра. Маршрут этого наиболее широкого смерча составил примерно 80−85 километров в длину. Именно он и задел пригороды Иваново.

Обычно сильным торнадо считается такой, у которого воронка у земли шире километра. Более ранние оценки ширины «ивановского» смерча были заметно меньше, поскольку опирались на слова очевидцев, не способных точно описать увиденное ими впервые в жизни природное явление. Таким образом, новая оценка размера торнадо в Иваново делает его одним из сильнейших известных смерчей в истории Европы. Даже по меркам США он попадает по силе в верхние 25 процентов торнадо. Исследователи констатируют, что это исключительно редкое событие для России.

Потенциально смерчи опасны не только в плане разрушения жилых домов, но и для инфраструктуры. Скажем, «ивановский» смерч поднял и отбросил на 200 метров бак водонапорной башни массой в 50 тонн, а грузовой кран на железнодорожной станции, весом в 350 тонн, смерч завязал в узел, хотя и не смог унести далеко. На сегодня остается дискуссионным вопрос о том, станут ли смерчи случаться в нашей стране чаще из-за текущего глобального потепления, или все же нет. Дальнейшее изучение природы этого феномена способно заметно прояснить этот вопрос, как и то, должны ли быть изменены строительные нормы для жилья и инфраструктуры в связи с этой угрозой.