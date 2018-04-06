Неверов: Повышение качества жизни людей — главный приоритет фракции ЕР и Правительства РФ

Тема повышения качества жизни и благосостояния граждан также будет поднята в рамках предстоящего отчета Правительства в Госдуме , отметил руководитель фракции

Депутаты фракции «Единой России» и министры строительства и ЖКХ, транспорта, Дальнего Востока и энергетики договорились о совместной работе по ряду законопроектов, направленных на повышение качества жизни людей. Эта тема также будет поднята в рамках предстоящего отчета Правительства РФ в Госдуме. Об этом заявил руководитель фракции Сергей Неверов , подводя итоги работы секции «Среда жизни. Инфраструктурные проекты», которая прошла на расширенном заседании фракции Партии.

В рамках расширенного заседания фракции «Единой России» завершили работу тематические секции «Социальная политика», «Развитие экономики» и «Среда жизни. Инфраструктурные проекты». Участие в обсуждении приняли представители профильных министерств.

Подводя итоги работы, Неверов отметил, что в рамках дискуссии члены Кабинета министров рассказали о намеченных планах по реализации Послания Президента. При этом, как заметил Неверов, несмотря на разную тематику дискуссий, главным вопросом стало повышение качества жизни людей, роста их благосостояния. «В частности, на нашей площадке „Среда жизни. Инфраструктурные проекты“ работали министры строительства и ЖКХ, транспорта, Дальнего Востока, энергетики. Наш разговор строится вокруг всего, что касается повседневной жизни людей. Было много вопросов по реализации проекта „Городская среда“. Мы впервые реализуем подобный проект, но уже по стране благоустроено более 23 тыс. объектов в 1653 населенных пунктах, где проживает более 85 млн человек. Это масштабный проект и каждый депутат видит, как он реализуется в том или ином регионе. И конечно, мы интересовались, как этот проект будет продолжен дальше, по какому плану реализован», — рассказал он.

Руководитель фракции напомнил, что Президент РФ в своем Послании «говорил о необходимости удвоить количество средств на это направление, и наша задача — понять, как министерство видит эту работу, в том числе, при обсуждении бюджета».

Говоря о конкретных вопросах, которые волнуют людей, Неверов обратил внимание на проблему установки приборов учета в многоквартирных домах. «Необходимо продумать, чтобы в новых домах эти современные приборы учета были установлены», — подчеркнул парламентарий.

Неверов также указал на необходимость дать ответ на вопросы по поводу организации хостелов в жилых домах, а также «острые вопросы, касающиеся социальной инфраструктуры, причем не только в городах и поселках». Также все регионы интересует вопрос субсидирования перевозок — «впереди лето, билетов уже нет, эта тема всех очень волнует». «Минтранспорта подробно рассказали и поделились планами до 2024 года, какие крупные входы будут построены вокруг наших городов, какие мосты будут отремонтированы. Мы понимаем, что в регионах и муниципалитетах средств нет, ведомство будет вопрос решать», — сообщил Неверов, добавив, что в ходе дискуссии были затронуты и темы приведения дорог в нормативное состояние, тарифообразование цен на газ и топливо и так далее.

Резюмируя, руководитель фракции оценил планы по дальнейшему развитию инфраструктуры в стране как «достаточно впечатляющие». «Мы договорились о совместной работе по ряду законопроектов, которые необходимо внести. Министры также обратились к депутатам за содействием по корректировке законодательных инициатив. Эту тему мы обязательно поднимем в рамках выступлений от фракции на отчете Правительства», — заключил Неверов.

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