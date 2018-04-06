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На «Технопроме-2018» обсудят научно-технологическое развитие России
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На «Технопроме-2018» обсудят научно-технологическое развитие России 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Программу форума обсуждали накануне на заседании оргкомитета, который возглавлял заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин. В ходе встречи глава Новосибирской области Андрей Травников обозначил первоочередные вопросы для обсуждения в рамках «Технопрома», который в прошлом году собрал на площадке в Новосибирской области 6500 участников из 30 регионов России и 17 стран мира.
Андрей Травников отметил, что главная тема нынешнего форума — «Делай в России: приоритеты 2025». Так, в первый день главными действующими лицами форума станут студенты, молодые ученые и исследователи, технологические предприниматели и инженеры, а также школьники и учителя. В образовательный день пройдут лекции и мастер-классы и обучающие игры, а также олимпиады по технологическим направлениям и конкурсы технопредпринимательства. Интеллектуальными партнерами образовательного дня выступят Академия наук, Росатом, Ростех, Российская венчурная компания и другие.
В течение двух следующих дней будут проводиться традиционные дискуссионные мероприятия деловой программы форума. Наконец в финальный день пройдут культурные и спортивные мероприятия, популяризирующие науку, образование и научно-технологическое развитие.
По словам главы Андрея Травникова, предстоящий «Технопром», который пройдет с 29 августа по 1 сентября, будет посвящен трем взаимосвязанным темам: реализации Стратегии научно-технологического развития России, использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения и проведению новой региональной промышленной политики.
Организаторы форума, подчеркнул глава Новосибирской области, продолжают стратегический курс «Перспектива лидерства: делай в России!», заданный в прошлом году заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Рогозиным, и фокусируют внимание на приоритетах технологического прорыва страны в ближайшие годы.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.
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