На «Технопроме-2018» обсудят научно-технологическое развитие России

Росатом, Ростех, Андрей Травников отметил, что главная тема нынешнего форума — «Делай в России: приоритеты 2025». Так, в первый день главными действующими лицами форума станут студенты, молодые ученые и исследователи, технологические предприниматели и инженеры, а также школьники и учителя. В образовательный день пройдут лекции и мастер-классы и обучающие игры, а также олимпиады по технологическим направлениям и конкурсы технопредпринимательства. Интеллектуальными партнерами образовательного дня выступят Академия наук Российская венчурная компания и другие.

В течение двух следующих дней будут проводиться традиционные дискуссионные мероприятия деловой программы форума. Наконец в финальный день пройдут культурные и спортивные мероприятия, популяризирующие науку, образование и научно-технологическое развитие.

По словам главы Андрея Травникова, предстоящий «Технопром», который пройдет с 29 августа по 1 сентября, будет посвящен трем взаимосвязанным темам: реализации Стратегии научно-технологического развития России, использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения и проведению новой региональной промышленной политики.

Организаторы форума, подчеркнул глава Новосибирской области, продолжают стратегический курс «Перспектива лидерства: делай в России!», заданный в прошлом году заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Рогозиным, и фокусируют внимание на приоритетах технологического прорыва страны в ближайшие годы.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.