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В зоопарке Петербурга проснулись сурки
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В зоопарке Петербурга проснулись сурки 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Ленинградском зоопарке Санкт-Петербурга проснулись сурки Ижорик, Отрада и Августина, об этом сообщается в группе зоопарка.
"Всю зиму Ижорик и Августина проспали в своем домике, вход в который тщательно перекрыли сеном, а сурок по кличке Отрада переждала холода в отделе контактных животных. Ко «Дню сурка», который ежегодно празднуется в США и Канаде 2 февраля, наши подопечные не успели проснуться, так как в России весна наступает значительно позже", — говорится в сообщении.
Грызуны почувствовали пришедшую в Петербург весну и выбрались из укромной берложки.
День сурка ежегодно отмечается в США и Канаде 2 февраля. В этом году сурок Фил предсказал долгую зиму в США.
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