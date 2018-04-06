В зоопарке Петербурга проснулись сурки

В Ленинградском зоопарке Санкт-Петербурга проснулись сурки Ижорик, Отрада и Августина, об этом сообщается в группе зоопарка.

"Всю зиму Ижорик и Августина проспали в своем домике, вход в который тщательно перекрыли сеном, а сурок по кличке Отрада переждала холода в отделе контактных животных. Ко «Дню сурка», который ежегодно празднуется в США Канаде 2 февраля, наши подопечные не успели проснуться, так как в России весна наступает значительно позже", — говорится в сообщении.

Грызуны почувствовали пришедшую в Петербург весну и выбрались из укромной берложки.

День сурка ежегодно отмечается в США и Канаде 2 февраля. В этом году сурок Фил предсказал долгую зиму в США.