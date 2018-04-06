На улице Глазкова начали асфальтировать пешеходные зоны

Специалисты приступили к замене бордюров и укладке асфальтобетона на тротуарах улицы Глазкова в центре Волгограда в рамках комплексного обновления.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, такой порядок действий связан с тем, что сейчас коммунальщики обновляют на улице Глазкова тепловую сеть. Только после того, как они закончат, дорожники смогут заменить старый асфальт на проезжей части. Планируется, что реконструкция трубопроводов завершится на следующей неделе. Новая теплосеть длиной 700 метров заменит старую транзитную, пролегающую сейчас через подполья сразу семи многоэтажек.

Добавим, что общая площадь ремонтируемого участка дороги составит около 5 000 квадратных метров.