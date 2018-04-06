Мусорная свалка образовалась в одном из дворов Дубны

Бытовые и строительные отходы в один из дворов Дубны приносят жильцы нескольких соседних домов. По словам местных жителей, управляющие компании опустошают только контейнеры, а все, что лежало на земле, не вывозят неделями. В ситуации разбиралась съемочная группа телеканала «360».

Из собственного окна Валентина Шацкая — жительница обычного дубненского двора — вот уже больше двух недель видит горы. Горы мусора, которые разрастаются с каждым днем. Свалка появилась на месте контейнерной площадки, и достигла рекордных размеров. Мешки, банки, остатки мебели занимают десятки метров земли и возвышаются над дорогой.

Парадокс заключается в том, что мусор отсюда

все-таки

вывозят, но только из контейнеров. Они и стоят пустыми среди зловонных куч. Добраться смогут только самые небрезгливые. Местные жители, ситуацию стараются не усугублять — свои отходы на землю не бросают.

Если ящики полные, все равно в ящик кладем. Я даже вот, в окошко, стоишь, иной раз смотришь, выносят мусор, кладут в ящик. Или кинут вот так в ящик, это уж я не знаю, кто так делает. Ну кто-кто, мы, наверно, кто делает так — Валентина Шацкая, местная жительница.

Мусор на эту площадку выносят жильцы нескольких соседних домов. Ловили и заезжих — тех, кто машинами привозит строительные отходы. Свалка на этом месте появляется регулярно вот уже в течение нескольких лет. Раньше земля, на которой она находится, была городской. Теперь — принадлежит одному из ближайших домов.

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Место, в принципе, данной контейнерной площадки размещения является и удобным одновременно, и сложным. Удобным — потому что размещена она правильно, все нормативы соблюдены, расстояние от жилых домов. А сложной, потому что вокруг несколько многоквартирных домов — это раз, и несколько торговых точек, которые надо будет проверить на соответствие заключения договоров на вывоз мусора. И где эти торговые точки складируют и утилизируют каким способом свой мусор

— Александр Трухин, начальник территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора Московской области

Пакеты, как перекати-поле, разлетаются по двору. Здесь кормятся птицы и бездомные животные. Дорога усыпана мелким мусором, в том числе — осколками стекол. Всего в паре десятков метров от свалки — детская площадка. И дом, у жильцов которого есть свои, другие контейнеры.

Контейнеры стоят и регулярно, по графику, наша

Эко-система, компания, которая занимается сборкой, перевозкой, утилизацией этих твердых бытовых отходов — они регулярно, ежедневно, согласно графику вывозят эти контейнеры

Дом с собственными контейнерами к свалке во дворе находится ближе остальных. Жильцы не могут повлиять на ситуацию, но и терпеть все прелести такого соседства устали. Чтобы решить, кто и как должен вывозить отходы из этого двора, в администрации Дубны провели совещание. Пригласили представителей всех управляющих компаний, обслуживающих дома вокруг стихийной свалки. Отвечающие за землю под ней с уборкой таких внушительных объемов мусора просто не справляются. В результате бурных обсуждений решили: чтобы общий мусор не копился, необходимо подписать специальное соглашение между управляющими компаниями. В документе указано, какая организация и когда должна вывозить отходы с площадки.

Я думаю, мы уйдем от этой проблемы. Сегодня обслуживает эту контейнерную площадку ГЕУК вместе с Экосистемой. До подписания соглашения обязательства будут на ГЕУКе, а дальше на три управляющих организации будет подписано соглашение и, соответственно, они будут вывозить и эксплуатировать

Таким образом, коммунальщики пообещали, что зловонные горы из двора исчезнут уже в ближайшее время. А местные жители теперь надеются, что свалка, с которой боролись годами, в этот раз исчезнет навсегда.