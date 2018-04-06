Слуцкий анонсировал совещание спикеров парламентов Евразии в Анталье в октябре

Одновременно, как отметил парламентарий, Москва ожидает «привлечение большого количества участников», говорится в сообщении пресс-службы депутата.

«Это знаковый формат, который обязательно необходимо продвигать на Евразийском континенте. Среди основных вопросов, которые предстоит обсудить форуму, — формирование новой архитектуры безопасности в Евразии», — заключил глава международного думского комитета.