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Слуцкий анонсировал совещание спикеров парламентов Евразии в Анталье в октябре
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Слуцкий анонсировал совещание спикеров парламентов Евразии в Анталье в октябре 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Проведение третьего совещания спикеров парламентов Евразии намечено в Анталье 8-11 октября, сообщил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Одновременно, как отметил парламентарий, Москва ожидает «привлечение большого количества участников», говорится в сообщении пресс-службы депутата.
«Это знаковый формат, который обязательно необходимо продвигать на Евразийском континенте. Среди основных вопросов, которые предстоит обсудить форуму, — формирование новой архитектуры безопасности в Евразии», — заключил глава международного думского комитета.
Первое совещание спикеров парламентов Евразии состоялось в Москве по инициативе Федерального Собрания России в 2016 году, второе прошло в Сеуле годом позднее.
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