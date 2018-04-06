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Свидетельские показания стали собирать с помощью смартфона
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Свидетельские показания стали собирать с помощью смартфона 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
Мобильное приложение, облегчающее дачу свидетельских показаний на предварительном следствии и в суде, стало доступно на этой неделе для пользователей в Австралии, сообщают местные СМИ.
Бесплатная программа для смартфонов и планшетов под названием «iWitnessed» разработана научными экспертами в области судебной психологии при поддержке адвокатов и полиции. Интерфейс позволяет очевидцам и потерпевшим даже в состоянии сильного стресса быстро и подробно записать свои впечатления с помощью специального структурированного опросника. К текстовым и голосовым заметкам можно добавлять фотографии, карты с геолокацией. Информация снабжена защитой от изменений, метками времени и данными GPS. Она хранится только на смартфоне владельца, однако в любой момент можно сгенерировать отчет в формате PDF и отправить его в полицию или на email.
Приложение подходит как для моментальных инцидентов (например, автоаварий), так и для «продолжаемых преступлений» (оскорбления, домогательства и т. п.). Разработчики рассчитывают, что в случае массового использования iWitnessed создаст в Австралии новые стандарты для предварительного и судебного следствия, обеспечив их более качественными свидетельскими показаниями (в частности, научно доказано, что большинство людей забывают мелкие детали уже спустя сутки после происшествия).
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