Минфин рассказал, сколько платить нотариусу за удостоверение копии учредительных документов

Минфин рассказал, какими нормами регулируются нотариальные тарифы на заверение копий учредительной документации. Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 (далее Основы) предусматривают, что размер пошлины государственного нотариуса за действия, обязательность которых установлена законодательством РФ, регулируется положениями НК РФ. Стоимость этих услуг частного представителя нотариата будет той же, но с учетом особенностей ст. 333.25 Кодекса. Для действий, удостоверенная форма которых необязательна по закону, тариф определяется ст. 22.1 Основ.

Финансисты пишут, что экземпляры учредительной документации в разных обстоятельствах могут подлежать или не подлежать обязательному заверению у нотариуса. Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ определена необходимость удостоверения в нотариальном порядке копий, представляемых для госрегистрации нового юрлица. ГК РФ относит к учредительным документам устав и учредительный договор организации. Таким образом, при создании юрлица и внесении изменений в указанные документы нотариусу придется заплатить по тарифам, установленным Налоговым кодексом.

В остальных ситуациях, нотариальная форма заверения копий учредительных бумаг законом не устанавливается, и значит, размер пошлины прописан в Основах, это 10 рублей за каждую страницу.