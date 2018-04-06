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За «Неделю добра» воронежцы проведут эко-пикник и соберут вещи детям
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За «Неделю добра» воронежцы проведут эко-пикник и соберут вещи детям 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Объявлена программа ежегодной «Весенней недели добра», которая пройдет в Воронежской области с 21 по 29 апреля.
Откроется она 21 апреля в Рамони эко-пикником. Волонтеры уберут и благоустроят береги реки, а также проведут командные соревнования.
22 апреля можно помочь провести субботник в приюте для бездомных животных «Дора». Пока одни будут выгуливать собак, другие приведут в порядок их вольеры.
24 апреля в парке «Оптимист» на Южно-Моравской волонтеры будут вешать кормушки для птиц. На следующей день в Доме молодежи (проспект Революции, 32) пройдет традиционная «Зарядка с чемпионом», а гипермаркете «Линия» на улице Домостроителей будет проводится сбор вещей первой необходимости для воспитанников Землянской школы-интерната. Волонтеры отправятся в интернат 27 апреля.
26 апреля у ТРК «Арена» пройдет «Добрый марафон» — спортивные мероприятия и турнир по мини-футболу. В этот же день можно поучаствовать в благотворительной ярмарке «Вкус счастья» в здании ВГУИТ. Участники выставят на продажу угощения собственного изготовления, а вырученные средства поступят в благотворительный фонд «ДоброСвет».
Также в рамках «Недели добра» пройдут показ фильма, экологический квест, пешая экскурсия и патриотическая интеллектуальная игра.
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