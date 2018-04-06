За «Неделю добра» воронежцы проведут эко-пикник и соберут вещи детям

Объявлена программа ежегодной «Весенней недели добра», которая пройдет в Воронежской области с 21 по 29 апреля.

Откроется она 21 апреля в Рамони эко-пикником. Волонтеры уберут и благоустроят береги реки, а также проведут командные соревнования.

22 апреля можно помочь провести субботник в приюте для бездомных животных «Дора». Пока одни будут выгуливать собак, другие приведут в порядок их вольеры.

24 апреля в парке «Оптимист» на Южно-Моравской волонтеры будут вешать кормушки для птиц. На следующей день в Доме молодежи (проспект Революции, 32) пройдет традиционная «Зарядка с чемпионом», а гипермаркете «Линия» на улице Домостроителей будет проводится сбор вещей первой необходимости для воспитанников Землянской школы-интерната. Волонтеры отправятся в интернат 27 апреля.

26 апреля у ТРК «Арена» пройдет «Добрый марафон» — спортивные мероприятия и турнир по мини-футболу. В этот же день можно поучаствовать в благотворительной ярмарке «Вкус счастья» в здании ВГУИТ. Участники выставят на продажу угощения собственного изготовления, а вырученные средства поступят в благотворительный фонд «ДоброСвет».

Также в рамках «Недели добра» пройдут показ фильма, экологический квест, пешая экскурсия и патриотическая интеллектуальная игра.