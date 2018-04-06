Освящение пасхальных яств проведут 7 апреля в храме блаженной Матроны на улице Софьи Ковалевской

Освящение куличей, пасх и яиц состоится в Великую субботу, 7 апреля, в храме святой блаженной Матроны Московской в Дмитровском районе. Об этом сообщил волонтер храма.

— Освящение куличей — это не просто традиция, это благодарность Богу за все, что вы имеете, — рассказал волонтер. — Во многом эта традиция связана с благотворительностью — в Великую субботу принято часть яств оставлять в храме для нуждающихся.

Обряд будет проводиться с 9.00 до 19.00.

Напоминаем, храм святой блаженной Матроны Московской в Дмитровском находится по адресу ул. Софьи Ковалевской, владение 14а. (мю)