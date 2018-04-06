ПсковГУ и Гильдия межэтнической журналистики подписали соглашение

Псковский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с Межрегиональной общественной организацией «Гильдия межэтнической журналистики».

От имени ПсковГУ официальный документ подписал ректор Юрий Демьяненко, от имени Гильдии — её президент, член Комиссии по информационному сопровождению государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России , советник директора ГТРК «Радио России», главный редактор сайта «Национальный акцент» Маргарита Лянге

Это будет взаимодействие на некоммерческой основе.

Стороны договорились о сотрудничестве в области повышения качества освещения в российских СМИ межэтнической тематики и этнокультурного взаимодействия народов России, популяризации и содействия в применении новых медиатехнологий и успешных практик отечественных СМИ.

ПсковГУ и Гильдия межэтнической журналистики также будут сотрудничать в создании учебных планов, связанных с межэтнической тематикой, для разных форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации журналистов.

Кроме этого, вуз и Гильдия будут теперь сообща популяризировать идею гармонизации межнациональных отношений, развитие межкультурного диалога, укрепление единства российской нации, а также обсуждать другие совместные проекты, обусловленные взаимным интересом.

Гильдия межэтнической журналистики — межрегиональная общественная организация журналистов, освещающих межэтническую тематику. Возникла в 2003 году как клуб журналистов, обеспокоенных освещением межнациональной тематики в СМИ.

Журналисты Гильдии ведут широкую образовательную деятельность по подготовке молодых журналистов по межэтнической тематике в вузах, участвуют в продвижении идей Стратегии госнацполитики РФ.

Гильдия является автором и основным организатором ежегодного Всероссийского конкурса на лучшее освещение в СМИ темы межэтнического взаимодействия и этнокультурного развития народов «СМИротворец», который проводится с 2008 года.