Хирурги вырезали с лица девочки опухоль размером с футбольный мяч

12-летняя африканская девочка может, наконец, улыбаться после того, как пластические хирурги удалили с ее лица опухоль размером с футбольный мяч. Это доброкачественное новообразование медленно душило подростка. Жительнице Камеруна по имени Калтуми оставалось всего три месяца жизни, по версии местных врачей. На лице девочки росла огромная опухоль, которая достигла размера футбольного мяча. Это доброкачественное новообразование медленно душило ребёнка, не давала ему принимать пищу. Опухоль разрасталась в течение 5 лет, и родители девочки уже приготовились к худшему. К счастью, им на помощь пришло судно под названием Africa Mercy, которое движется вдоль африканских берегов и помогает жителям самых бедных стран. На борту этого корабля работает целый профессиональный госпиталь с самым современным оборудованием.

В те дни судно пришвартовалось к берегам Камеруна, и родители привели свою дочь к врачам. Пластические хирурги назвали историю Калтуми показательной для 5 млрд жителей нашей планеты, которые не могут позволить себе проводить своевременные, доступные по стоимости и безопасные хирургические операции. Естественно, что в цивилизованной стране ребенка прооперировали бы значительно раньше, не давая этой жуткой опухоли вырасти до таких размеров. К счастью, даже при столь запущенной стадии врачи всё-таки смогли помочь подростку.

И хотя после проведения хирургической операции лицо Калтуми никак не назовешь симпатичным, девочка не может сдержать улыбку. Ей пообещали, что пластические операции продолжатся, и через некоторое время она будет похожа на остальных детей своего возраста. Девочка преисполнена любви к окружающим и энергии, которые она выплескивает каждый день. Ну а мечтает Калтуми теперь о том, что в один прекрасный день она выйдет замуж и заведет собственных детей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)