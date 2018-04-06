США расширили список антироссийских санкций

США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов и 15 компаний. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Уточняется, что в санкционный список попали и «Рособоронэкспорт» , EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение».

Санкционный список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.