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Подрядчики устранят все недочеты в домах для переселенцев в Печорах
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Подрядчики устранят все недочеты в домах для переселенцев в Печорах 

АиФ Северо-запад 28 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Совещание по вопросу качества многоквартирных домов, построенных в Печорах в рамках адресной программы переселения граждан из аварийного жилья, провел по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова в пятницу, 6 апреля, председатель госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.
В нем приняли участие представители администрации Печорского района, Управления капстроительства Псковской области и подрядных организаций. Поводом послужили замечания общественников к качеству домов № 9 по улице Новая и № 10 по улице Сельская.
Андрей Агапов рассказал, что вместе со специалистами госкомитета, представителями районной власти и подрядчика он лично выехал и осмотрел эти дома. «Критических замечаний, которые могут повлиять на надежность и безопасность зданий для жителей, нет. Есть недочеты, которые обсуждаются в социальных сетях, но все они будут устранены подрядчиками в рамках гарантийных обязательств», — сказал он.
Представители подрядных организаций уже составили акты с указанием видов и сроков работ. Некоторые из них будут выполнены уже на следующей неделе. Также в ближайшее время подрядчик заменит козырек подъезда, который был деформирован упавшей на него глыбой льда, и установит снегозадержатели на крыше.
К наружным работам специалисты приступят с наступлением благоприятных погодных условий.
Председатель госкомитета Андрей Агапов поручил предоставить ему детальный график производства работ. После устранения всех замечаний он повторно выедет на объекты и проконтролирует качество выполненных работ.
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