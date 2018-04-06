Юрист: рассмотрение дела Пучдемона сконцентрировано на обвинении в растрате

БЕРЛИН, 6 апреля. / ТАСС /. Рассмотрение в Германии дела об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию пока не завершено, но сконцентрировано на обвинении в растрате госсредств. Об этом заявил в пятницу журналистам в Ноймюнстере один из адвокатов политика, трансляцию его выступления вел телеканал Эн-те-фау.

"Высший земельный суд принял нашу точку зрения", — сказал он, отметив, что обвинение в подстрекательстве к бунту, которое выдвигала испанская сторона, было отклонено. «Юридическая борьба идет, однако, дальше», — подчеркнул адвокат. По его словам, опасность выдачи Пучдемона испанским властям пока не миновала. «Мы уверены, что сможем убедить суд в недопустимости экстрадиции», — сообщил он.