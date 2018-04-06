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Юрист: рассмотрение дела Пучдемона сконцентрировано на обвинении в растрате
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Юрист: рассмотрение дела Пучдемона сконцентрировано на обвинении в растрате 

ТАСС 35 минут назад
БЕРЛИН, 6 апреля. /ТАСС/. Рассмотрение в Германии дела об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию пока не завершено, но сконцентрировано на обвинении в растрате госсредств. Об этом заявил в пятницу журналистам в Ноймюнстере один из адвокатов политика, трансляцию его выступления вел телеканал Эн-те-фау.
"Высший земельный суд принял нашу точку зрения", — сказал он, отметив, что обвинение в подстрекательстве к бунту, которое выдвигала испанская сторона, было отклонено. «Юридическая борьба идет, однако, дальше», — подчеркнул адвокат. По его словам, опасность выдачи Пучдемона испанским властям пока не миновала. «Мы уверены, что сможем убедить суд в недопустимости экстрадиции», — сообщил он.
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