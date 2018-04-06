В регионе в этом году планируется заменить 300 лифтов

6 апреля на заседании комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной Думы обсудили состояние лифтового хозяйства жилого фонда региона. Участие в работе приняли руководители фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов, департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, компании АО «Ярославльлифт», Общественной палаты области, мэрии Ярославля

— Износ лифтового фонда — более 65 процентов. Это один из самых высоких показателей в Российской Федерации , — сказал генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Эдуард Потапов . — Собственники должны знать, что они имеют возможность заменить или модернизировать лифт в своем доме. Ранее этой работе должного внимания не уделялось. Все работы, которые зафиксированы в планах капитального ремонта, будут выполнены в полном объеме, внесение в перечень замены лифтов на них не влияет.

Впервые за десятки лет в Ярославской области в рамках ведомственного проекта Минстроя предусмотрена масштабная замена лифтов в жилых домах. Процесс будет организован по программе капитального ремонта многоквартирных домов в два этапа. На 2018 год запланирована замена 300 подъемников и еще 200 — на 2019-й.

Отвечая на вопросы депутатов, Эдуард Потапов подчеркнул, что все работы будут осуществляться на средства фонда, никаких дополнительных сборов с жителей не предусмотрено. В муниципальных образованиях региона проводятся круглые столы, на которых сотрудники фонда разъясняют, как вступить в программу.

— Любой подъемник — это объект повышенной опасности, — отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной Думы Александр Тарасенков . — Ежегодно в стране происходят несчастные случаи, связанные с лифтовым оборудованием. У нас в области есть дома, где лифтам по 40 лет и ремонты проводились лишь частично. Мы понимаем, что проблема существует и ее надо решать. Главное — безопасность и удобство жителей. Мамочки с колясками или пожилые люди не должны испытывать трудности, поднимаясь на высокие этажи.

Всего в жилом фонде региона насчитывается более 4000 лифтов, из них 2616 имеют срок службы более 25 лет и требуют замены. По оценкам специалистов АО «Ярославльлифт», обслуживающего большую часть оборудования, к концу 2018 года количество объектов, отслуживших нормативный срок, вырастет еще почти на 600 единиц. Все они проходят своевременную диагностику, техническое обслуживание и при необходимости ремонтируются. Вместе с тем согласно техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» все подъемники со сроком эксплуатации свыше 25 лет должны быть заменены или модернизированы до 2020 года.

В новых регламентах особое внимание уделяется пределу огнестойкости, который варьируется в зависимости от этажности дома, вандалозащищенности, энергосберегающим технологиям. Также по возможности должны быть увеличены высота и ширина дверного проема лифта.

Справка

В 2017 году план капитального ремонта в регионе был выполнен на 94 процента. Работы проведены в домах, где проживают 158 тысяч человек. Рост этого показателя по отношению к 2016 году составил 53 процента. На капремонт в 2017 году было израсходовано порядка 920 миллионов рублей. Это примерно столько же, сколько за два предыдущих года — 2015-й и 2016-й, вместе взятые. На 37 процентов увеличилось количество домов, где были проведены работы, в свою очередь, общее число работ выросло на 45 процентов.

В целях повышения эффективности деятельности фонда в 2018 году запланирован ряд изменений. Разработаны критерии отбора многоквартирных домов в программу капремонта. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации были заданы приоритетные направления работы для региональных операторов капремонта: энергоэффективные ремонты с применением новых технологий и ускоренная замена лифтового оборудования.