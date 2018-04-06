Россия и Беларусь выступили против вмешательства в дела государств

Москва и Минск инициировали принятие в СНГ заявления о невмешательстве во внутренние дела государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Исполкома СНГ Сергея Лебедева.

"Заявление будет звучать так: «О недопустимости размывания принципа невмешательства в международные дела». То есть принцип невмешательства во внутренние дела… — это коренной принцип в международных отношениях. К сожалению, в последнее время многими на Западе, в первую очередь, этот принцип размывается… Поэтому сегодня главы делегаций договорились поддержать российско-белорусское предложение, поработать над этим заявлением и в ближайшее время его принять в рабочем порядке", — отметил Лебедев по результатам состоявшегося в Минске заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ.

Беларуси Глава МИД Владимир Макей объяснил причины, обуславливающие необходимость указанного заявления. «Сейчас под различными благовидными предлогами, скажем так, многие геополитические игроки активно вмешиваются во внутренние дела ряда государств. И это не только мнение Беларуси или России , сегодня практически все (на заседании СМИД — прим. ред.) об этом говорили», — подчеркнул Макей.

В подкрепление своей позиции глава белорусского дипломатического ведомства напомнил о так называемой «арабской весне» и ее печальных последствиях, «и это в результате именно вмешательства во внутренние дела государств».

"Поэтому суть нашего документа… — в неприемлемости подобных подходов, когда какие-то шаблоны и стандарты, которые кому-то кажутся наиболее идеальными, навязываются другим странам, где совершенно другая ситуация, другая религия, другие особенности мышления", — резюмировал Макей.