Мэрия Екатеринбурга поделилась планами на 9 мая

Глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление с программой мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Официальные культурно-массовые события будут проходить в городе с 24 апреля по 10 мая 2018 года.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, основной идеей праздничных мероприятий станет концепция «Дойти до каждого ветерана». В день празднования 73-летия Победы главными действующими лицами станут 1 330 участников Великой Отечественной войны, а также 238 узников концентрационных лагерей и гетто и более 12,5 тысячи тружеников тыла.

Ожидается, что в этом году в Екатеринбурге вновь пройдут традиционные парад войск на площади 1905 года, вахта памяти на посту №1 на площади Коммунаров и на Широкореченском мемориале, а также гала-концерт в Историческом сквере, салют и праздничный фейерверк. Также екатеринбуржцы снова смогут принять участие в акции «Бессмертный полк», пройдя с портретами родственников-фронтовиков торжественным маршем по проспекту Ленина.

Репетиции парада военной техники к 9 мая в городе уже начались. В частности, утром 28 марта в районе Вторчермета из-за прохода военной техники образовались серьезные заторы. Следующие репетиции пройдут 11, 18 и 25 апреля на 2-й Новосибирской (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Патриса Лумумбы (от Братской до Военной) и Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской).

Ночные репетиции Парада пройдут 27 апреля, 2 и 4 мая. Под них с 20.00 до 4.00 ограничат движение в центре Екатеринбурга. В частности закроют Репина (от Ленина до Малышева), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина ), Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев) и Ленина (от Луначарского до Репина).

Кроме того, в эти три дня с 19.00 автомобилистов не пустят на Дорожную, Военную, Патриса Лумумбы, Посадскую, Малышева, Московскую, Попова и Репина — по пути следования колонны к месту ночных тренировок. По этому же маршруту военная техника проследует 9 мая в 5.00.

Стоит напомнить, что праздничные мероприятия по случаю Дня Победы обойдутся Екатеринбургу в 20 миллионов рублей.

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