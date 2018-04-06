Монголия ухудшила свои позиции в мировом рейтинге верховенства права 2018 года

Улан-Батор , 6 апреля / Синьхуа /— Монголия ухудшила свои позиции и заняла 61 место из 113 в мировом рейтинге верховенства права 2018 года, опустившись на шесть ступеней по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня говорится в докладе международной независимой организации The World Justice Project, публикуемом раз в два года.

При составлении рейтинга 2018 года учитывались достижения стран в области обеспечения правовой среды. Полученные данные были объединены в восемь показателей, таких как ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское правосудие и уголовное правосудие.