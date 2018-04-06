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Монголия ухудшила свои позиции в мировом рейтинге верховенства права 2018 года
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Монголия ухудшила свои позиции в мировом рейтинге верховенства права 2018 года 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Улан-Батор, 6 апреля /Синьхуа/— Монголия ухудшила свои позиции и заняла 61 место из 113 в мировом рейтинге верховенства права 2018 года, опустившись на шесть ступеней по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня говорится в докладе международной независимой организации The World Justice Project, публикуемом раз в два года.
При составлении рейтинга 2018 года учитывались достижения стран в области обеспечения правовой среды. Полученные данные были объединены в восемь показателей, таких как ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское правосудие и уголовное правосудие.
На этот раз лидерами по верховенству права стали Дания, Норвегия и Финляндия, замыкает рейтинг Венесуэла. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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